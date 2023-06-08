«Самые активные — воспитанники детсадов и школ»: в Казани наградили финалистов «Эковесны»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Победителей конкурса «Эковесна-2023» наградили сегодня в Казани на территории экстрим-парка «Урам». Награды победителям вручил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Около 700 тыс. татарстанцев приняли участие в мероприятиях „Эковесны“, проведено более 750 мероприятий. Наиболее активными участниками конкурса стали представители детских садов и школ, отдельные семьи республики, жители дворов [многоквартирных домов]. Сегодня хочется сказать слова огромной благодарности всем, кто принимает участие в конкурсе», — сообщил Александр Шадриков.

«Эковесна» проводится в Татарстане с 2016 года и является заключительным мероприятием санитарно-экологического двухмесячника, который традиционно проводится в регионе каждую весну. Конкурс включает два этапа: районный и республиканский.

В этом году в номинации «Лучший детский сад» дипломом и памятным призом — набором для игр был отмечен коллектив детского сада №5 из Агрыза. В номинации «Лучшая школа» награждена средняя общеобразовательная школа №2 Мензелинска. За два месяца в школе прошло 38 мероприятий, ее ученики собрали более 3 тыс. килограммов макулатуры и 116 килограммов батареек. В награду ребята получили набор для проведения химических опытов.

В номинации «Лучший двор» диплом и сертификат на велопарковку получили жители переулка Молодежный поселка Уруссу Ютазинского района. Участники провели уборку дворовой территории и высадили саженцы 120 деревьев.

В номинации «Лучшая семья» наградили многодетную семью Степановых из Чистопольского района. Помимо организации акций по уборке территорий и посадке деревьев они создают игры и квесты по экологическому воспитанию. Кроме того, семья выпустила буклеты об отказе от использования пакетов, мини-сборник авторских стихов об экологии и создала мультфильм «Берегите водоем». В награду Степановы получили путевку в Санкт-Петербург, куда отправятся на отдых этим летом.

Председатель общественного совета при Минэкологии РТ, заслуженный эколог России Наиль Газеев поприветствовал победителей конкурса и отметил, что конкурс «Эковесна» с каждым годом становится всё популярнее среди детей и молодежи. Аналогичные мероприятия проходят в разных регионах страны, всех их объединяет одно — любовь людей к экологии. Председатель отделения Русского географического общества в Татарстане Дмитрий Шиллер поздравил финалистов с победой и пожелал ребятам исполнения самых заветных желаний.

В этот день были награждены победители конкурса рисунков «Экология в традициях», финалисты #ЭстафетыДобра, а также журналисты, принимавшие активное участие в освещении санитарно-экологического двухмесячника.