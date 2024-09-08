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Общество 8 сентября 2024 11:19

Многодетная семья Фахрутдиновых из Арска: На выборы надо ходить с детьми

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Гостями телемарафона «Всей семьей на выборы!» на канале «ТНВ» стали Фанис и Равия Фахрутдиновы из Арска.

«Мы еще не успели сходить на выборы, потому что очень рано выехали, чтобы успеть к эфиру. Приедем домой и сразу сходим. На выборы надо ходить с детьми, они должны расти с чувством гордости за наш Татарстан. Республика в постоянном развитии во всех отраслях», - рассказали гости.

Равия и Фанис Фахрутдиновы вместе уже 33 года. Оба работают в сельскохозяйственной сфере. Вырастили пятерых детей. Равия апа - обладательница медали «Материнская слава».

В Татарстане более 70 тысяч многодетных семей. Как отметили ведущие прямого эфира, число таких семей растет с каждым годом.

Юлай Низаев

#Выборы в Госсовет РТ
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