Многодетная мать из Татарстана награждена медалью ордена «Родительская слава»

Инна Безгодова из Зеленодольска награждена медалью ордена «Родительская слава». Вместе с мужем она воспитывает девятерых детей, трое из которых приемные, сообщает «Татарстан-24».

Первого ребенка Инна Безгодова усыновила еще до встречи с мужем. История мальчика тронула ее до глубины души — в семье, несмотря на прогнозы врачей, тот смог встать на ноги. Сейчас он учится в институте и живет полной жизнью. Две дочери пары добились значительных успехов: Мария работает клиническим психологом в Москве, а Аполлинария играет на скрипке, учится в престижном музыкальном училище. Творчеством занимаются и родители: мама пишет музыку, а отец – член Союза писателей России – сочиняет стихотворения.

Также чета Безгодовых воспитывает пятерых внуков. Четверо из них — дети старшей дочери пары Ксении.

«Мама для меня — пример. У меня много деток, но до нее мне еще далеко», — поделилась она.