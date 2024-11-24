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Многодетная мать из Татарстана награждена медалью ордена «Родительская слава»
Инна Безгодова из Зеленодольска награждена медалью ордена «Родительская слава». Вместе с мужем она воспитывает девятерых детей, трое из которых приемные, сообщает «Татарстан-24».
Первого ребенка Инна Безгодова усыновила еще до встречи с мужем. История мальчика тронула ее до глубины души — в семье, несмотря на прогнозы врачей, тот смог встать на ноги. Сейчас он учится в институте и живет полной жизнью. Две дочери пары добились значительных успехов: Мария работает клиническим психологом в Москве, а Аполлинария играет на скрипке, учится в престижном музыкальном училище. Творчеством занимаются и родители: мама пишет музыку, а отец – член Союза писателей России – сочиняет стихотворения.
Также чета Безгодовых воспитывает пятерых внуков. Четверо из них — дети старшей дочери пары Ксении.
«Мама для меня — пример. У меня много деток, но до нее мне еще далеко», — поделилась она.
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