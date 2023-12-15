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Многодетная мать из Актаныша продолжает курировать раненого дроном односельчанина
В эти дни московский госпиталь имени академика Бурденко охватил дух праздника. Волонтеры из Актанышского района Татарстана — многодетные родители Венера и Алмаз Сабитовы доставили гостинцы и бытовые принадлежности раненым в ходе специальной военной операции бойцам, а также лечащим врачам, медсестрам и другому медицинскому персоналу.
Здесь лечился и Альберт Зигангиров, уроженец села Кирово, контуженный и потерявший руку в ходе боев. Сейчас Альберта перевели в клинику в городе Сергиев Посад Московской области.
Волонтеры навестили бойца в Сергиевом Посаде. Также они посетили военный госпиталь в городе Краснознаменске Московской области. Здесь проходит лечение раненый на фронте житель села Актанышбаш Умут Раджапов. Сестра Умута Ниса с группой волонтеров тоже приехала в Москву.
Таким образом, гостинцы, приготовленные жителями сел Кирово, Улиманово, Усы и Старое Сафарово, благополучно доехали до различных госпиталей. Актанышские волонтеры, по их словам, хотели таким образом принести в военные госпитали надежду на будущее и свет милосердия.
«Вы даже не понимаете, насколько великое дело вы сделали. Вы зажгли в нас огонь надежды жить. Мы поняли, что мы нужны людям, мы нужны народу своему, даже если мы ранены!» — со слезами на глазах благодарили волонтеров раненые солдаты.
Стоит отметить, что после дегустации гостинцев настроение у лечащихся бойцов поднялось еще больше.
Большой вклад в приготовление национальных блюд для раненых военных внесли предприниматели Актаныша. Так, кафе Рузалии Гареевой приготовило 100 штук губадии.
В свою очередь владелец мясного магазина Аяз Гараев приготовил ветчину из конины. Колбаса казылык, чак-чак, сладости, бытовые принадлежности — всё это признательность бойцам за их самоотверженность.
К передаче помощи солдатам подключилось и Духовное управление мусульман России, расположенное в Москве. Имам Соборной мечети Москвы, член президиума московского отделения организации «Офицеры России» Марат хазрат Аршабаев вместе с татарстанцами-волонтерами прибыл в госпиталь.
Марат хазрат зачитал аяты священного Корана солдатам-мусульманам, моля Бога и желая скорейшего выздоровления воинам. Он произносил молитвы и призывал юношей не сдаваться и не впадать в уныние.
На встрече с военнослужащими присутствовали старшая медсестра 21-го отделения неотложной хирургии Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Эльмира Старикова и медперсонал госпиталя. И коллектив госпиталя, и раненые бойцы выразили огромную благодарность за оказанную помощь.
В настоящее время волонтеры Актанышского района находятся на пути домой.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.
Фото и видео предоставлены Лейсан Газизовой.
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