Многодетная мать из Актаныша продолжает курировать раненого дроном односельчанина

В эти дни московский госпиталь имени академика Бурденко охватил дух праздника. Волонтеры из Актанышского района Татарстана — многодетные родители Венера и Алмаз Сабитовы доставили гостинцы и бытовые принадлежности раненым в ходе специальной военной операции бойцам, а также лечащим врачам, медсестрам и другому медицинскому персоналу.

Здесь лечился и Альберт Зигангиров, уроженец села Кирово, контуженный и потерявший руку в ходе боев. Сейчас Альберта перевели в клинику в городе Сергиев Посад Московской области.

Волонтеры навестили бойца в Сергиевом Посаде. Также они посетили военный госпиталь в городе Краснознаменске Московской области. Здесь проходит лечение раненый на фронте житель села Актанышбаш Умут Раджапов. Сестра Умута Ниса с группой волонтеров тоже приехала в Москву.

Таким образом, гостинцы, приготовленные жителями сел Кирово, Улиманово, Усы и Старое Сафарово, благополучно доехали до различных госпиталей. Актанышские волонтеры, по их словам, хотели таким образом принести в военные госпитали надежду на будущее и свет милосердия.

«Вы даже не понимаете, насколько великое дело вы сделали. Вы зажгли в нас огонь надежды жить. Мы поняли, что мы нужны людям, мы нужны народу своему, даже если мы ранены!» — со слезами на глазах благодарили волонтеров раненые солдаты.

Стоит отметить, что после дегустации гостинцев настроение у лечащихся бойцов поднялось еще больше.

Большой вклад в приготовление национальных блюд для раненых военных внесли предприниматели Актаныша. Так, кафе Рузалии Гареевой приготовило 100 штук губадии.

В свою очередь владелец мясного магазина Аяз Гараев приготовил ветчину из конины. Колбаса казылык, чак-чак, сладости, бытовые принадлежности — всё это признательность бойцам за их самоотверженность.

К передаче помощи солдатам подключилось и Духовное управление мусульман России, расположенное в Москве. Имам Соборной мечети Москвы, член президиума московского отделения организации «Офицеры России» Марат хазрат Аршабаев вместе с татарстанцами-волонтерами прибыл в госпиталь.

Марат хазрат зачитал аяты священного Корана солдатам-мусульманам, моля Бога и желая скорейшего выздоровления воинам. Он произносил молитвы и призывал юношей не сдаваться и не впадать в уныние.

На встрече с военнослужащими присутствовали старшая медсестра 21-го отделения неотложной хирургии Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Эльмира Старикова и медперсонал госпиталя. И коллектив госпиталя, и раненые бойцы выразили огромную благодарность за оказанную помощь.

В настоящее время волонтеры Актанышского района находятся на пути домой.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону