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Общество 28 июля 2025 12:57

Многодетная мама назвала самые востребованные меры соцподдержки в Татарстане

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Татарстан – лидер в России по мерам социальной поддержки в 2025 году. На данный момент в республике действует более 60 мер социальной помощи, в прошлом году ими воспользовались более 1 миллиона человек. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщила социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества» по РТ, многодетная мама Римма Сыдыкова.

«На мой взгляд, существующих мер социальной поддержки в регионе достаточно. Самые востребованные для многодетных – льготное поступление детей в дошкольные и школьные учебные учреждения. Малообеспеченные семьи могут воспользоваться дополнительными субсидиями и льготами», – отметила она.

Дети участников СВО пользуются льготами при поступлении в вузы.

«К примеру, мои дети благодаря поддержке руководства республики получают бесплатное питание в учебных учреждениях, субсидии на оплату ЖКУ и на проезд в общественном транспорте», – добавила Сыдыкова.

Подробнее о развитии социальной сферы Татарстана за последние годы читайте в материале «Татар-информа».

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#социальная поддержка #соцзащита #многодетные семьи
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