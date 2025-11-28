Многодетная мама из Высокогорского района рассказала о семейных ценностях

Шавалеевы из Высокогорского района Татарстана воспитывают пятерых детей. В большой и дружной семье есть свои традиции, о которых накануне Дня матери супруги Эльвира и Радик рассказали «Татар-информу» в ходе пресс-тура в Высокогорский район.

«Каждого ребенка дает бог. Когда я встретила Радика, поняла, что буду за ним как за каменной стеной. Мы сможем и детей поднять, и дом построить, и все у нас будет хорошо. Мы добились всего вместе», – сообщила Эльвира Шавалеева.

По ее словам, сохранить семью – нелегкий труд. Важны поддержка и взаимовыручка.

«Мне во всем помогает муж. У нас нет распределения на женские и мужские обязанности. Он может помыть детей в бане, приготовить еду, сделать уборку. А я могу плитку положить», – отметила многодетная мама.

Семья живет в частном доме, на участке возле которого выращивает овощи, ягоды и фрукты. Каждый вечер Шавалеевы собираются за большим столом, чтобы обсудить новости. Свободное время тоже проводят вместе, часто навещают родителей, ходят в кино, гуляют по Казани, а летом ездят на море.

«Наш самый любимый праздник – Новый год. Отмечаем его, конечно, вместе, в семейном кругу», – говорит Радик Шавалеев.

Эльвира Шавалеева сообщила, что на предстоящий Новый год планирует вместе с дочками приготовить салаты «оливье» и «под шубой», а также запечь гуся.

«Наш секрет семейного счастья – в любви, доверии, взаимопонимании и уважении. Стараемся общаться с детьми, быть с ними на одной волне, чтобы они нам доверяли и все рассказывали», – заключила многодетная мама.