«Главное в семье – любовь»: министр труда РТ поздравила маму пятерых детей с Днем матери

Воспитывающую пятерых детей семью Шавалеевых из Высокогорского района Татарстана с наступающим Днем матери поздравила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Эльвира и Радик в этом году отметили фарфоровую свадьбу. Семья проживает в частном доме, в гостях у них побывали Зарипова и журналисты.

«В браке мы уже 20 лет. Познакомились во время учебы в Атнинском сельскохозяйственном техникуме, куда я поступила после 9 класса, чтобы выучиться на бухгалтера. Радик в то время учился на последнем курсе на механика. Познакомились в большой компании на празднике. Год встречались, потом поженились. Радику тогда было 20, а мне 17 лет. Жили в общежитии, через год родился первенец», – рассказала Эльвира Шавалеева.

Сейчас Эльвире 36 лет, она находится в отпуске по уходу за младшим сыном. До выхода в декрет работала контролером в «Газпром трансгаз Казань». Ее муж Радик трудится водителем в «Автотрансе». Супруги во всем помогают друг другу.

«Самое главное в семье – любовь, она помогает со всем справляться. Главное – доверять и помогать друг другу», – сообщил Радик Шавалеев.

Мужчина говорит, что всегда мечтал о большой семье, чтобы у его детей были братья и сестры, а у самого в старости – много внуков.

«Всегда хотел, чтобы в доме была толпа народа, было шумно», – добавил глава семейства.

Гордость родителей – их дети. Старший сын Тимур обучается на втором курсе Казанской академии ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана, ему 20 лет.

«В моей большой семье все любят друг друга, каждый друг друга воспитывает. Бывают по вечерам посиделки, смотрим все вместе фильмы. Все мы уважаем и ценим родителей. Моя мама – лучшая мама на земле, очень красивая, умная и трудолюбивая, может помочь каждому из нас», – рассказал Тимур.

Старшей дочери Азалии 16 лет, она учится на первом курсе в колледже технологии и дизайна.

«Всегда беру пример с родителей. Привыкла к тому, что у меня большая семья, я счастлива», – сообщила журналистам Азалия.

Средняя дочь Радэлия учится во втором классе Высокогорской школы, ей восемь лет. Аделии пять лет, а Самиру два года, они ходят в детский сад. Аделия увлекается танцами и шахматами.

«Быть многодетной мамой непросто, нужно уметь правильно распределять время, чтобы его хватало на уборку, готовку и на детей, чтобы со всеми пообщаться, помочь с уроками, отвезти в кружки», – отметила Эльвира Шавалеева.

В беседе с журналистами Эльмира Зарипова подчеркнула, что большая и дружная семья Шавалеевых была создана в студенческие годы.

«Это образ семьи, где царят мир, дружба, лад и взаимопонимание», – заметила она.

По данным Зариповой, сегодня в Татарстане оказывается существенная поддержка семьям с детьми, что соответствует целям национального проекта «Семья».

Особое внимание уделяется многодетным и тем, где воспитываются дети с особенностями в развитии. Помимо федеральных мер жителям Татарстана оказывается серьезная республиканская поддержка. Также Правительство Татарстана оказывает большое внимание и поддержку студенческим семьям.

«Молодым людям советуем – не нужно бояться и откладывать на потом, если есть любовь, нужно строить семью», – заключила многодетная мама Эльвира Шавалеева.