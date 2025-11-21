Многодетная мама из Татарстана рассказала, почему отказалась от земель в пользу выплаты

Многодетная жительница Набережных Челнов Юлия Шайхразиева отказалась от земель в пользу выплаты. Почему она приняла такое решение, мама троих детей рассказала «Татар-информу».

«Слухами земля полнится. Я уже лет пять не заходила на страницу, не смотрела движение очереди. Открыла, посмотрела – мы были 655-ми. Оказывается, нас уже приглашали в августе. Пошла в мэрию, посмотрела, какие земли можно получить. Предложили в Муслюмовском, Мензелинском и Сармановском районах, а нам хотелось в Тукаевском. У меня в Муслюмовском районе уже есть дом и земля – 46 соток. Сами посудите: зачем мне еще земля в этом районе?» – рассказала Юлия Рифгатовна.

Ее супруг Рустам – участник специальной военной операции, он погиб в прошлом году. В очередь на земельный участок семья встала еще в январе 2016 года.

Собеседница «Татар-информа» переехала в Набережные Челны из Муслюмовского района. Когда началась специальная военная операция, ее муж был мобилизован, а позже случилось несчастье. Благодаря полагающимся законом выплатам супруга героя приобрела две квартиры. В одной из них в дальнейшем будет жить старшая дочь Лия. Теперь Юлия Рифгатовна подала заявление на выплату, которую получит взамен земли.

