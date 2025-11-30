Многодетная мама из Бавлов открыла фотостудию и работает коучем

Регина Гайнутдинова из Бавлов вместе с супругом воспитывает троих детей. В этом году благодаря социальному контракту она открыла фотостудию. Как удается успешно совмещать карьеру и материнство, накануне Дня матери она рассказала «Татар-информу».

«Я выросла в многодетной семье. Сколько себя помню, часто оставалась смотреть за сестрами. Мне всегда нравилось общаться с детьми, воспитывать их. Поэтому хотела стать мамой в молодом возрасте. Никогда не думала, что ребенок будет мешать чему-то. Каждый ребенок пришел в мою жизнь вовремя», – заявила собеседница агентства.

Сейчас ее старшая дочь Аида учится в шестом классе, Эмилия в этом году пошла в первый класс. Ранель ходит в детский сад. Супруги Гайнутдиновы вместе занимаются воспитанием детей и домашними делами, свободное время проводят с детьми.

«В выходные в конце каждого месяца мы все вместе куда-нибудь выбираемся – идем в ресторан пообедать, едем в развлекательный центр. Если по погоде или по финансам не получается куда-то выехать, устраиваем семейный ужин дома. Это тот момент, когда мы можем побыть вместе, поговорить, обсудить, что за целый месяц случилось – у кого что хорошего, что плохого, какие новые интересы появились у детей», – объяснила Гайнутдинова.

В этом году благодаря социальному контракту она открыла собственную фотостудию. А еще многодетная мама проводит занятия для других женщин. Например, для страдающих от депрессии во время декретного отпуска.

«Пять лет назад получила образование коуча. Выучилась на ведущую женских проектов и теперь провожу разные творческие мероприятия – мастер-классы, курсы», – пояснила собеседница «Татар-информа».

