Многие делегации саммита БРИКС в Казани интересовались рецептом чак-чака

В течение саммита БРИКС поступало много вопросов от зарубежных делегатов о рецепте чак-чака. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.

«Чак-чак стал элементом "мягкой силы" гостеприимства Татарстана. Многие интересовались, что же такое пробовали главы государств. Постоянно приходили сообщения с вопросами о рецепте», – заявил он.

Напомним, что при встрече делегаций саммита БРИКС им предлагали попробовать русское традиционное угощение – хлеб-соль и татарское – чак-чак.