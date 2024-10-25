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Многие делегации саммита БРИКС в Казани интересовались рецептом чак-чака
В течение саммита БРИКС поступало много вопросов от зарубежных делегатов о рецепте чак-чака. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил заместитель руководителя Администрации Раиса РТ Игорь Савельев.
«Чак-чак стал элементом "мягкой силы" гостеприимства Татарстана. Многие интересовались, что же такое пробовали главы государств. Постоянно приходили сообщения с вопросами о рецепте», – заявил он.
Напомним, что при встрече делегаций саммита БРИКС им предлагали попробовать русское традиционное угощение – хлеб-соль и татарское – чак-чак.
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