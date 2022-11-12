Минниханов: В сегодняшних непростых условиях в первую очередь важна забота о жителях

Основная задача органов власти в сегодняшних непростых условиях – это забота о гражданах, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ. Он подчеркнул, что особого внимания требуют семьи участников специальной военной операции.

Президент РТ напомнил, что на российском и республиканском уровнях принят целый ряд мер по материальному обеспечению военнослужащих и поддержке их семей. «Правительству республики совместно с главами городов и районов необходимо вести работу по поддержке семей военнослужащих в постоянном режиме и определить эту работу как приоритетную», – подчеркнул он.

Кроме того, в зоне особого внимания властей должна быть поддержка семей с детьми, добавил Минниханов. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин на совещании 8 ноября подчеркнул, что основная задача – свести к минимуму угрозу бедности для российских семей.

«Вчера на заседании Правительства страны было объявлено, что в текущем году ежемесячное пособие для семей с низким доходом, где воспитываются дети от 8 до 15 лет, будет выделено еще 27 млрд рублей. Отмечу, что эта мера поддержки была введена по инициативе главы нашего государства в апреле», – добавил руководитель республики.

Он поручил Пенсионному фонду по РТ, Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ обеспечить своевременное направление пособий семьям с детьми. «Здесь участвуем и мы, и федеральный бюджет, поэтому своевременно эту работу необходимо проводить», – сказал Минниханов.

Президент Татарстана также напомнил еще об одной важной программе – догазификации и подведении газа к жилым поселкам и микрорайонам. Так, вчера состоялось подключение газопровода к жилым домам в селе Айша Зеленодольского района. Газ бесплатно подведен к 100 земельным участкам, проложено более 3 км распределительных сетей, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, программой развития газоснабжения и газификации Татарстана до 2025 года предусмотрена газификация новых производств, создание современной инфраструктуры и социально значимых объектов. Реализация планов и проектов по развитию сети газораспределения и строительству новых газопроводов позволит увеличить потребление природного газа в Татарстане более чем на 50% к 2030 году.