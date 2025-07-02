«Мне надо защищать»: в Челнах вручили награды семьям героев СВО

В Набережных Челнах прошла церемония передачи государственных наград родственникам погибших участников специальной военной операции. У Вечного огня собрались те, кто потерял сыновей, мужей, отцов в ходе боевых действий.

Мэр Автограда Наиль Магдеев вручил родственникам военных ордена Мужества, медали «За отвагу», медаль Жукова и Георгиевский крест IV степени – государственные награды, которых бойцы были удостоены посмертно.

Один из погибших бойцов – супруг Регины. Челнинец имел бронь и мог не уходить на фронт, но, по словам вдовы, сразу принял решение отправиться в действующую армию. «У него трое детей, он мог не пойти, но он пошел, служил. Мечтал вернуться. Но так случилось, что обещание свое не исполнил», – рассказала она.

Регина добавила что даже сыну от первого брака ее муж ничего не сказал – не хотел, чтобы кто-то пытался его удержать: «Он сказал: «Я поеду! Мне надо защищать!»

Слово «должен» звучало в рассказах многих родных. Мать бойца Римма пояснила, как сын принял решение отправиться на передовую после увиденного, сказав, что он там нужен.

«Я пыталась его переубедить – он Чечню прошел, по военному билету считался негодным к службе, повредил позвоночник. Но он уже все для себя решил», – поделилась воспоминаниями челнинка.

Мать другого бойца, Вера, заметила, что решение сына было для него вопросом чести: «Сказал: «Папа служил, дед служил, и я пойду!» Подписал контракт и ушел».

Некоторые из бойцов не стали посвящать родных в свое решение и сообщили о нем, уже находясь на фронте.

«Сказал, что у него есть здоровье, есть силы и что он там нужнее. Это были его слова по видеосвязи, – рассказала еще одна мать. – Я его спрашивала: «Почему ты не сказал ни маме, ни папе, ни брату, ни сестре?» Он молча смотрел в камеру. И все стало понятно».

Татьяна, мама погибшего добровольца Евгения, с трудом сдерживала слезы: «Он участвовал в боевых действиях в Чечне. И просто не мог остаться дома».

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев постарался поддержать семьи.

Он поблагодарил родных за воспитание отдавших своих жизни бойцов и добавил, что уже сегодня вечером снова отправляется на передовую с очередной партией шефской помощи.

«Могу сказать, что наши мужчины – настоящие герои. С достоинством переносят все тяготы службы и несут боевую вахту», – подчеркнул глава Автограда.

Церемония завершилась минутой молчания.

Ранее. в начале марта этого года, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас их число увеличилось – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в РФ Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.