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Спорт
30 июня 2022  12:38

Младший брат Эмиля Гарипова перешел в альметьевский «Спутник»

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Альметьевский «Спутник» объявил об изменениях во вратарской линии команды. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского клуба.

Так, состав коллектива из Альметьевска пополнили голкиперы системы «Ак Барса» Джамиль Гарипов и Михаил Никитин. В активе Гарипова 5 матчей в МХЛ. Никитин опыта игр в молодежных командах пока не имеет.

В обратном направлении проследует их коллега по амплуа Арслан Шигапов. В минувшем сезоне 19-летний голкипер провел за «Спутник» 45 матчей с коэффициентом отраженных бросков – 91.1%.

Стоит отметить, что Джамиль Гарипов является младшим братом бывшего голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова, ныне выступающего в составе «Трактора».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большое интервью с Эмилем, в котором хоккеист рассказал о том, где будет играть в следующем сезоне.

#ХК Ак барс #Джамиль гарипов #хоккей #хк спутник #хк ирбис
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