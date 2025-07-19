Мизулина предложила отложить рассмотрение закона о поиске экстремистской информации

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отложить третье чтение законопроекта, предусматривающего штрафы за поиск и доступ к экстремистским материалам. Об этом она сообщила в своём Телеграм-канале.

По словам Мизулиной, правовое заключение по документу уже направлено. Она подчеркнула необходимость «широкой общественной дискуссии» перед окончательным принятием закона.

«Мы предложили отложить рассмотрение и провести широкую общественную дискуссию по этому вопросу», — отметила Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета напомнила, что третье чтение законопроекта намечено на 22 июля.

Речь идет о законопроекте, который предусматривает административную ответственность за преднамеренный поиск в интернете экстремистского контента. Согласно проекту, к ответственности могут привлекаться лица, которые получают доступ к материалам, признанным экстремистскими, в том числе с использованием технических средств обхода блокировок.