Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить деятельность «одесской барби»

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Обращения с просьбой проверить деятельность блогера Валерии Лукьяновой, известной в интернете, как «одесская барби», направила в Генпрокуратуру РФ и МВД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

В своем телеграм-канале директор Лиги отметила, что обратить внимание на деятельность вышеупомянутого блогера ее попросили подписчики.

«Очень давно подписчики просят обратить внимание на блогера – "одесскую барби" Валерию Лукьянову. Блогер заявляет, что она "Богиня Аматуе", продает косметику без лицензии, проводит курсы "очищения организма от паразитов" с помощью употребления скипидара и ртути», – отметила Мизулина.

Екатерина Мизулин Фото:t.me/ekaterina_mizulina

Напомним, ранее главе Лиги безопасного интернета удалось добиться проверки деятельности блогера-трансгендора Хилми, по факту которой в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, благодаря инициативе Мизулиной в Москве привлекли к ответственности ряд блогеров-миллионников, которые уклонялись от уплаты налогов. Еще одним достижением Лиги стала отмена в регионах России концертов исполнителей, пропагандирующих наркотики.