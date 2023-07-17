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Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить деятельность «одесской барби»
Обращения с просьбой проверить деятельность блогера Валерии Лукьяновой, известной в интернете, как «одесская барби», направила в Генпрокуратуру РФ и МВД директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
В своем телеграм-канале директор Лиги отметила, что обратить внимание на деятельность вышеупомянутого блогера ее попросили подписчики.
«Очень давно подписчики просят обратить внимание на блогера – "одесскую барби" Валерию Лукьянову. Блогер заявляет, что она "Богиня Аматуе", продает косметику без лицензии, проводит курсы "очищения организма от паразитов" с помощью употребления скипидара и ртути», – отметила Мизулина.
Напомним, ранее главе Лиги безопасного интернета удалось добиться проверки деятельности блогера-трансгендора Хилми, по факту которой в отношении него было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, благодаря инициативе Мизулиной в Москве привлекли к ответственности ряд блогеров-миллионников, которые уклонялись от уплаты налогов. Еще одним достижением Лиги стала отмена в регионах России концертов исполнителей, пропагандирующих наркотики.
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