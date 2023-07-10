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Мизулина добилась от силовиков проведения проверки в отношении блогер-трансгендера Хилми
О начале проверки деятельности блогера-трансгендора Хилми сотрудниками прокуратуры Краснодарского края и УМВД региона сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Прокуратура Краснодарского края и УМВД региона проводят проверку в отношении трансгендера Хилми после нашего обращения в Генеральную прокуратуру России», – написала Мизулина в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее письмо от надзорного ведомства.
Напомним, ранее Мизулиной поступил отказ от полиции по возбуждению уголовного дела в отношении вышеупомянутого блогера. Это возмутило директора лиги, о чем она не преминула сообщить своим подписчикам, записав соответствующее видео.
«Может быть правы те, кто говорят, что есть люди во власти, кто покрывает всех этих извращенцев?» – задалась вопросом Мизулина.
Активная деятельность Мизулиной по очистке интернета от сомнительных «творцов» и инфожуликов в последние месяцы приобрела глобальный характер.
Благодаря ее инициативе в Москве привлекли к ответственности за неуплату налогов ряд популярных блогеров-миллионников. Кроме того, по инициативе Лиги в некоторых регионах России отменили концерты музыкантов, не прошедших проверку о пропаганде наркотиков.
Известная в России ведущая Ксения Собчак назвала Мизулину волчицей, которая охотится на инфожуликов. Поводом для этого стало обращение директора Лиги к аудитории своего телеграмм-канала с вопросом: «Кого еще из инфожуликов, кроме Блиновской, продающих различные чудодейственные курсы, нужно проверить?».
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