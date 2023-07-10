Мизулина добилась от силовиков проведения проверки в отношении блогер-трансгендера Хилми

Екатерина Мизулин Фото:t.me/ekaterina_mizulina

О начале проверки деятельности блогера-трансгендора Хилми сотрудниками прокуратуры Краснодарского края и УМВД региона сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Прокуратура Краснодарского края и УМВД региона проводят проверку в отношении трансгендера Хилми после нашего обращения в Генеральную прокуратуру России», – написала Мизулина в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее письмо от надзорного ведомства.

Напомним, ранее Мизулиной поступил отказ от полиции по возбуждению уголовного дела в отношении вышеупомянутого блогера. Это возмутило директора лиги, о чем она не преминула сообщить своим подписчикам, записав соответствующее видео.

«Может быть правы те, кто говорят, что есть люди во власти, кто покрывает всех этих извращенцев?» – задалась вопросом Мизулина.

Активная деятельность Мизулиной по очистке интернета от сомнительных «творцов» и инфожуликов в последние месяцы приобрела глобальный характер.

Благодаря ее инициативе в Москве привлекли к ответственности за неуплату налогов ряд популярных блогеров-миллионников. Кроме того, по инициативе Лиги в некоторых регионах России отменили концерты музыкантов, не прошедших проверку о пропаганде наркотиков.

Ксения Собчак/Екатерина Мизулина Фото: vk.com/sobchak;Лига безопасного Интернета

Известная в России ведущая Ксения Собчак назвала Мизулину волчицей, которая охотится на инфожуликов. Поводом для этого стало обращение директора Лиги к аудитории своего телеграмм-канала с вопросом: «Кого еще из инфожуликов, кроме Блиновской, продающих различные чудодейственные курсы, нужно проверить?».