Мизулина об интервью Путина: Это очередная победа нашего Президента

Интервью Президента РФ Владимира Путина бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону – это очередная победа главы российского государства. Такое мнение высказала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на встрече с журналистами в Казани.

«Я считаю, что это очередная победа нашего Президента. Интервью блестящее. Тот результат просмотров, который мы сейчас видим, говорит, что интерес просто колоссальный. Нашего Президента ждут с нетерпением во всех странах мира. Его позицию уважают. Значит уважают и мнение того народа, который он представляет – нас с вами, всех россиян. Это большая гордость, я под большим впечатлением от цифр просмотров», – сказала Мизулина, общаясь с журналистами.

Глава «Лиги безопасного интернета» призналась, что видела только отрывки интервью. Из-за того, что была в пути в Казань, она еще не успела посмотреть видео целиком, но планирует сделать это вечером.

«Ни один лидер государства не привлекает сейчас такого внимания как наш Президент. Мы должны этим гордиться. Это большой интерес к нашей стране. Никто не смотрит и не будет смотреть интервью Байдена или Макрона с такими показателями», – отметила Мизулина.

Екатерина Мизулина – член Общественной палаты РФ, дочь известного сенатора и экс-депутата Госдумы Елены Мизулиной. Глава «Лиги безопасного интернета» известна своими обращениями в правоохранительные органы по делам блогеров, стримеров и других инфлюенсеров.

Ранее стало известно, что число просмотров интервью с Путиным в соцсети Х преодолело отметку в 100 миллионов.