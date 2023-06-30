Ксения Собчак назвала Екатерину Мизулину «волчицей», охотящейся на инфожуликов

Ксения Собчак/Екатерина Мизулина Фото: vk.com/sobchak;Лига безопасного Интернета

Выходящей на охоту волчицей назвала директора Лиги безопасности интернета Екатерину Мизулину телеведущая Ксения Собчкак.

Поводом для этого стало обращение Музлиной к аудитории своего телеграмм-канала с вопросом: «Кого еще из инфожуликов, кроме Блиновской, продающих различные чудодейственные курсы, нужно проверить?».

Опубликовав данный пост в своих соцсетях Собчак добавила короткий но емкий комментарий: «Волчица снова выходит на охоту».

Напомним, в конце апреля 2023 года Мизулина активно комментировала дела российских блогеров-миллионников, привлеченных к ответственности за неуплату налогов.