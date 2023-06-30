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Ксения Собчак назвала Екатерину Мизулину «волчицей», охотящейся на инфожуликов
Выходящей на охоту волчицей назвала директора Лиги безопасности интернета Екатерину Мизулину телеведущая Ксения Собчкак.
Поводом для этого стало обращение Музлиной к аудитории своего телеграмм-канала с вопросом: «Кого еще из инфожуликов, кроме Блиновской, продающих различные чудодейственные курсы, нужно проверить?».
Опубликовав данный пост в своих соцсетях Собчак добавила короткий но емкий комментарий: «Волчица снова выходит на охоту».
Напомним, в конце апреля 2023 года Мизулина активно комментировала дела российских блогеров-миллионников, привлеченных к ответственности за неуплату налогов.
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