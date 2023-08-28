Михельсон объявил о решении сосредоточить всю науку в Татарстане

В Казани построят центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения. Об этих планах председатель директоров СИБУРа Леонид Михельсон объявил на церемонии запуска модернизированного производства поликарбонатов на «Казаньоргсинтезе», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

«Очень важное здесь принято решение – всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане, – сказал Михельсон. – У нас отдаленные объекты, и очень много рабочих инженерного состава работает именно из Татарстана. Кадровый резерв страны – очень профессиональные люди. Здесь надо инвестировать».

Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил его за внимание к Татарстану, в том числе – к развитию производства.

Напомним, «Казаньоргсинтез» завершил масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола (ИПБ). Это сырье, которое изготавливает предприятие, является первым полупродуктом при получении поликарбоната. Проект обошелся в 2,5 млрд рублей.