«Казаньоргсинтез» завершил модернизацию производства поликарбонатов за 20 млрд рублей

«Казаньоргсинтез» завершил масштабную модернизацию установки синтеза изопропилбензола (ИПБ). Это сырье, которое изготавливает предприятие, является первым полупродуктом при получении поликарбоната. Проект обошелся в 2,5 млрд рублей.

В церемонии ввода установки в коммерческую эксплуатацию приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, председатель Совета директоров СИБУР Леонид Михельсон, гендиректор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин и другие.

Реконструкция позволила на 20% снизить вредные выбросы в атмосферу и на 68% – потребление энергоресурсов, напоминает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил членов Совета директоров компании СИБУР за внимание к развитию производства. «Мы ощутили, как идут преобразования – и это касается не только реконструкции промышленных установок, что очень важно, но и создания условий для работы трудового коллектива, – сказал он. – <…> Большие перспективы открываются в новом направлении – в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Приятно, что мы находимся на площадке, где проведена большая реконструкция, которая обошлась в 2,5 млрд рублей. Поликарбонат – это ценнейший продукт в стране, и мы – единственные производители. И то, что сегодня этот продукт будет производиться со сниженными экологическими выбросами, – это большой успех всего трудового коллектива, который реализовал этот проект».

Михельсон в свою очередь объявил о решении создать в Казани центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения. Он отметил, что в плане дальнейших инвестиций СИБУР делает большой упор на Татарстане.

«Очень важное здесь принято решение – всю науку, которая размещена по России, сосредоточить здесь, в Татарстане. У нас отдаленные объекты, и очень много рабочих инженерного состава работает именно из Татарстана. Кадровый резерв страны – очень профессиональные люди. Здесь надо инвестировать», – сказал Михельсон.