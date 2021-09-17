Михеев: «Работа наблюдателей-блогеров формирует доверие к выборным механизмам»

Привлечение на выборах в Госдуму РФ VIII созыва в качестве общественных наблюдателей блогеров позволит повысить интерес к этому общественно-политическому событию молодежь Татарстана. Об этом заявил сегодня в Едином информационном центре в Казани председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», депутат Госсовета РТ Альмир Михеев.

«Это популяризация механизма выборов среди молодежи. Зачастую молодежь инертна либо недостаточно информирована о выборах. Я приветствую привлечение любых граждан с активной жизненной позицией, любых граждан с широкой аудиторией. Блогеры сейчас в тренде, поэтому очень хорошо, что они работают. Это формирует доверие к выборным механизмам, доверие к механизмам гражданского общества», – сказал он.

На избирательных участках республики задействовано около 14 тыс. наблюдателей, в том числе 2,3 тыс. от «Справедливой России». Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня, 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане состоятся довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам — Азинскому и Студенческому. Кроме того, с 17 по 19 сентября в республике пройдут дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что не менее ста блогеров будут наблюдателями на думских выборах в Татарстане. Блогеры на выборах повышают открытость и гласность процесса. Кроме того, их задача состоит в том, чтобы показать, что голосовать — это важно, несложно и модно.