Не менее 100 блогеров будут наблюдателями на грядущих Думских выборах в Татарстане

Владимир Васильев

Сегодня председатель Общественной Палаты РТ Зиля Валеева встретилась с блогерами, которые будут работать наблюдателями на предстоящих выборах. Они обсудили предстоящую работу и лидеры общественного мнения задали интересующие их вопросы.

«Блогеры снимают пелену стереотипов, связанных с выборами, а также добавляют процедуре романтизма. Выборы повторяются, но ни одна электоральная процедура не бывает одинаковой. Их новый взгляд позволяет смотреть на выборы, как на что-то новое и дающее ответы на вопросы. В этом году мы рассчитываем, что наблюдателями будут не менее 100 блогеров», — отметила Зиля Валеева.

Прошлогодний опыт работы блогеров на выборах был крайне удачным. Он даже получил свое название: «Наблюдательный кейс Татарстана». Поэтому в этот раз планируется эту инициативу развивать, добавила Председатель Общественной Палаты РТ.

На встрече в резиденции креативных индустрий «Штаб» присутствовали как блогеры, которые уже были наблюдателями в прошлом году, так и те, кто будет работать на избирательных участках впервые.

Зиля Валеева рассказала о подготовительной работе, кандидатах и высокой партийной конкуренции на грядущих выборах. Она подчеркнула, что в прошлом году благодаря блогерам возросла явка молодых людей.

Одним из блогеров, посетивших встречу, стал Ринат Галиахметов, известный как «Татар малай». Он заявил, что прошлогодний опыт работы на выборах стал полезным, а аудитория отнеслась с интересом к процессу.

«Если говорить об опыте прошлого года, то мне самому было интересно попробовать себя. В этом году поеду к себе в Нижнекамск. Подписчикам интересно, когда свой человек есть на выборах. Они просят показать что-нибудь, рассказать», — отметил блогер.

Участие в выборах в качестве наблюдателей — это большая ответственность и очень волнительно, но при этом опыт был удачным и блогеры получили очень полезные навыки, поделилась Алина Гималтдинова, у которой порядка 250 тыс. подписчиков в Instagram.

«Здорово, что мы первые в России, которые осуществили проект блогеров-наблюдателей. Мы были готовы в прошлом году к разной реакции. Мои подписчики адекватно отнеслись. Кроме того, был повышенный интерес к процедуре выборов», — сообщила блогер.

По ее словам, блогеры на выборах повышают открытость и гласность процесса. Кроме того, их задача состоит в том, чтобы показать, что голосовать — это важно, несложно и модно.