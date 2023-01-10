Михалков вышел на связь впервые после госпитализации

Госпитализированный российский режиссер Никита Михалков вышел на связь с поклонниками в своем официальном Telegram-канале «Бесогон». Он написал, что все еще находится в больнице, проходит обследования и получает необходимое лечение.

«Дорогие друзья, я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам...», – написал он.

Михалков также отметил, что вокруг его болезни сейчас ходит множество слухов и недостоверной информации и пообещал по возможности продолжать самостоятельно сообщать о своем состоянии. 5 января в СМИ появилась информация о том, что режиссер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, Михалков был госпитализирован 5 января в тяжелом состоянии из-за коронавирусной пневмонии. Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления.