Михалков обратился к Евросоюзу после внесения в санкционный список

Российский режиссер, киносценарист и телеведущий Никита Михалков написал открытое письмо после включения в санкционный список Европейского Союза. Он выразил властям стран ЕС благодарность за это решение, которое, по его мнению, представляет собой признание его деятельности. Полный текст обращения опубликовал «Кинорепортер».

«Вы, считающие себя цивилизованным демократическим обществом, объявляете санкции человеку, который в своей стране, у себя на родине, своему народу на своем языке высказывает свое личное мнение», — написал Михалков, увидев во внесении в санкционный список ограничение свободы слова.

Кинорежиссер также заявил, что уже 11 лет ведет программу «Бесогон» на телеканале «Россия-24» и за это время ни разу не изменил свою точку зрения ни по одному из ключевых вопросов.

Михалков также предположил, что руководство стран ЕС забывает — «кроме Северо-Запада, есть еще и Юго-Восток, а еще Африка и Латинская Америка».

На сегодняшний день из-за специальной военной операции на Украине в «черном списке» ЕС оказались около 1300 физических лиц и 120 российских организаций. Девятый пакет европейских санкций предусматривал введение ограничений не только против Никиты Михалкова, но и против певца Григория Лепса и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»).