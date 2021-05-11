Михайлов: Трагедию в казанской школе могла предотвратить бдительность общества

Предотвратить трагедию в казанской гимназии №175 могло бы развитое гражданское общество, однако сейчас в России оно достаточно слабо. Ужесточение законодательства и усиление охраны не защитит граждан от подобных нападений. Своим видением ситуации с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Наверняка кто-то из близкого окружения знал о намерениях нападавшего. При этом никто ничего никому не сказал. Хоть кто-нибудь позвонил в правоохранительные органы? Это проблема нашего общества, которое не сформировало свой институт защиты», — подчеркнул собеседник агентства.

Ужесточение законодательства в сфере выдачи оружия и усиление охраны школ не сможет искоренить подобные ситуации. В первую очередь российское общество должно повысить свою бдительность и более ответственно относиться к получаемой информации, убежден Михайлов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при нападении на казанскую школу погибли восемь человек — семеро детей и учительница, 21 пострадавший госпитализирован. На место событий прибыл Президент Татарстана Рустам Минниханов.