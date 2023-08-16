Михаил Щеглов обжаловал свое наказание, но суд оставил его под арестом

Как стало известно агентству, в Верховном суде РТ доцент КАИ Михаил Щеглов обжаловал свой арест по административному делу о разжигании межнациональной розни. Решение Вахитовского районного суда оставили без изменений.

Напомним, вчера Вахитовский суд Казани вынес решение по административному делу участника общества русской культуры РТ Михаила Щеглова. Его обвиняли в возбуждении ненависти и вражды. Суд признал Щеглова виновным и арестовал его на 12 суток, он будет находится в спецприемнике УМВД России по Казани.

По версии следствия, Щеглов является участником организации «Регионы за единство России», на ютуб-канале которой выпустили видео «Жители вышли против турецкой школы в православном Свияжске». В нем, по мнению следствия, Михаил Щеглов негативно высказывается об этносе «турки» и подводил разговор к тому, чтобы выставить мусульман в негативном свете.