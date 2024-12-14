Михаил Мягков: Новый учебник по истории Татарстана – один из лучших на сегодня

Новый учебник по истории Татарстана – одно из лучших пособий, которое на сегодня подготовлено по региональной истории. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на пленарном заседании межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории в КФУ.

«Конечно, предстоит еще работа, чтобы развивать какие-то вещи, что-то добавить, что-то, возможно, убрать. Но на сегодня это один из лучших учебников. Считаю, что это пример», – отметил Мягков.

В ближайшее время все 89 субъектов РФ создадут региональные учебники по истории. Проект учебника «История нашего края» Татарстана уже разработан.

Работа над ним проводилась масштабная, в ней было задействовано большое количество авторов, в том числе ученые КФУ, представители Академии наук РТ, рассказал первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

«Важно, что работа проводилась в контексте общей истории России, исходя из того, что наш учебник должен встраиваться в систему учебных пособий «История нашего края» всех других регионов. Все региональные учебники должны быть согласованы между собой. То есть они должны дополнять друг друга и не противоречить. А это очень непростая задача», – заметил он.

Замминистра добавил, что еще одна задача заключается в том, что у региональных учебников должен быть примерно одинаковый стиль изложения.

«Их нужно синхронизировать на уровне исторических фактов. Эмоциональный посыл должен быть на одном уровне», – подчеркнул он.

По словам Поминова, татарстанский учебник «История нашего края» формировался на основе «дел и поступков людей, которые жили в регионе».

Когда новый учебник по истории Татарстана поступит в школы, он не сказал, но выразил уверенность, что это произойдет в ближайшее время.

«Мы готовы будем поделиться нашей работой со всеми регионами, которым это будет интересно. Важна обратная связь на федеральном и региональном уровне. Она будет не один раз происходить. Учебники будут еще достаточно долго прорабатываться. Но думаю, что наш региональный учебник будет введен в педагогический обиход достаточно быстро», – подытожил Поминов.

В Казани с 12 декабря проходит межрегиональная конференция по разработке учебников региональной истории. Ее работа завершится 15 декабря. Участниками форума стали представители департаментов образования более 30 регионов России.

Мероприятие организовано Российским военно-историческим обществом при поддержке Министерства просвещения РФ и Правительства Татарстана.