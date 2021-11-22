Мишустин поздравил участников строительства завода ПАН-прекурсора с его открытием

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин поздравил участников строительства завода по производству ПАН-прекурсора в особой экономической зоне «Алабуга» с открытием предприятия. Видеообращение размещено на сайте Правительства России.

«Поздравляю с открытием нового современного завода по производству сырья для получения углеродного волокна — стратегического материала, который применяется в ключевых отраслях промышленности: авиа- и судостроении, водородной энергетике и строительстве. Реализация в особой экономической зоне „Алабуга“ столь масштабного проекта имеет большое значение не только для Республики Татарстан, но и для всей страны», — подчеркнул Мишустин.

По словам Премьера, особенно важно, что все эти технологии разработаны в России. Запуск этого завода завершает формирование технологической и производственной цепочки создания композитных материалов — от сырья до готовых изделий.

Производство углеродного волокна поможет обеспечить потребности авиастроительного и других рынков в высококачественной продукции, а также закрепить независимость от импорта в сфере композитных материалов, успешно конкурировать на международных рынках, представляя продукцию, которая не уступает по качеству и цене зарубежным аналогам.

Поздравление со знаменательным событием направил и Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что «ввод в строй столь крупного производства придаст серьезный импульс развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, решению востребованных социальных проблем».

Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна стал уже вторым на территории ОЭЗ «Алабуга» для компании Umatex — композитного дивизиона госкорпорации «Росатом».