Михаил Марфин: «КВН в Татарстане веселый. И слава богу, что он «не тот»

Российский телеведущий, сценарист и легенда отечественного КВН Михаил Марфин, входящий в жюри Международного кубка КВН в Казани, дал свое философское определение сути игры и объяснил, почему КВН в Татарстане вызывает у него особую симпатию.

На вопрос об оценке выступлений Марфин ответил: «КВН Татарстана – он веселый. Это самое главное. КВН существует для того, чтобы радоваться».

Он рассказал, что наблюдает за казанскими командами в стенах КСК «УНИКС» уже 30 лет.

Затронул ведущий и вопрос о том, что «КВН уже не тот».

«Через каждые три года приходит новое поколение кавээнщиков с новыми идеями, с новой лексикой. И КВН становится не тот. И слава богу! Потому что он существует для ровесников тех, кто в него играет. Очень хорошо, что это так. Поэтому он никогда не кончится», – уверен Марфин.