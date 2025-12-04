Триумф на родной сцене: «Четыре татарина» выиграли Международный кубок КВН в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В концертном зале КСК КФУ «УНИКС» сегодня разыграли первый Международный кубок чемпионов, ставший кульминацией юбилейного, 30-го сезона КВН Республики Татарстан.

В гости к казанцам приехали легенды Высшей лиги: белорусы «Доктор Хаус» и чемпионы последних двух сезонов – «Ровеньки» из города Орла. Татарстан представила обновлённая команда «Четыре татарина», воссозданная под руководством опытного Сиреня Байрамова.

«Это хорошие, талантливые ребята, все уже чего-то добившиеся в жизни люди. Они с большими, огромными амбициями и желанием сегодня хотят получить удовольствие, порадовать зрителя и оправдать большое доверие», – представил новый состав Байрамов.

О масштабах движения КВН в республике рассказал руководитель Татарской лиги Рамиль Агдеев. «КВН РТ сейчас – огромное движение. Мы выезжаем в каждый район, проводим лаборатории и игры. Планы на 2026 год – не терять динамику, количество превращать в качество, заполнять залы», – отметил Агдеев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент КВН РТ, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев напомнил, что ровно год назад здесь же было положено начало юбилейному сезону. «Идея провести международный кубок на закрытие года тогда и родилась. Сказано – сделано», – объяснил Кондратьев.

Он с гордостью перечислил достижения года: две команды из Татарстана («Каракуз» и «ИнДа») одновременно играли в Высшей лиге, а «Четыре татарина» получили приглашение на юбилейный концерт в Кремль. Далее в планах – крупный международный турнир и открытие Театра КВН.

За игрой наблюдало звездное жюри: легенда отечественного КВН Михаил Марфин, режиссер Высшей лиги Михаил Ярченко, хоккеист и депутат Данис Зарипов, лидер группы «Волга-Волга» Антон Салакаев и гендиректор ТНВ, глава Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Белорусский «Доктор Хаус» продемонстрировал фирменный интеллектуальный юмор, а «Ровеньки» из Орла зажгли яркими образами. Новая версия «Четырёх татар» показала юмор, тонко обыгрывающим местный колорит.

«Критериев оценки всегда две: команды должны быть веселыми и находчивыми! Меня очень радует, что много лет, как сказали, меняются только лица, но не меняются вот эти три буквы – КВН. Не меняется дружба «Волги-Волги» и КВН. Это самое главное», – сказал художественный руководитель и солист группы «Волга-Волга» Антон Салакаев.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также ответил на вопрос о динамике команд. «КВН всегда тот, кто его делает, а его делает молодёжь. Поэтому, если молодёжи это нравится, значит, КВН всегда «тот», – заметил артист.

По итоговым оценкам экспертного жюри Международный кубок чемпионов (как и гром аплодисментов зала) достался команде «Четыре татарина».