Михаил Марцев рассказал про сражение под Курском, за которое получил звание Героя России

Михаил Марцев из Тетюшского района Татарстана рассказал «Татар-информу», за что был удостоен звания Героя России. Звезду Героя командиру отдельного батальона морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота 4 октября в Москве вручил министр обороны России Андрей Белоусов.

По данным Министерства обороны РФ, в августе этого года батальон Марцева совершил марш в более чем тысячу километров и занял рубеж обороны в Курской области. Офицер организовал точки засад на всех возможных участках наступательных действий противника. Он лично выставил пункты воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы, организовал систему подвоза боеприпасов и продовольствия к передовым штурмовым группам батальона.

Противник превосходил по численности, тем не менее Марцев предпринял попытку прорыва рубежа, подкрепившись поддержкой тяжелой бронетехники. Бой был ожесточенным – враг попал в огневую засаду и был разгромлен. Батальону Михаила Марцева удалось уничтожить семь БТР, БМП, семь боевых бронированных машин иностранного производства и более 120 неонацистов. 10 военнослужащих вооруженных сил Украины были взяты в плен.

Во время дальнейших боев батальон под командованием Марцева уничтожил четыре БТР, две боевые бронированные машины и более 60 неонацистов, захватил в исправном состоянии БТР «Страйкер» и боевую бронированную машину «Когуар» иностранного производства.

Михаил Марцев, который сейчас находится на передовой, рассказал «Татар-информу» о сражении, за которое получил звание Героя России.

«Мы вели ожесточенные бои на другом направлении, когда нам сообщили, что противник приближается к Курской области. Нам был дан приказ выйти из боя и совершить марш в направлении Курской области», – рассказал он.

Путь в тысячу километров батальон прошел за сутки. В это время уже поступил приказ занять рубеж.

«Сходу мы заняли рубеж и оборону, и на следующий день, в 5.42 утра, на правый фланг батальона вышла огневая засада. В 6.12 пошли основные силы противника на рубеж батальона – порядка 17 единиц бронетехники противника. Сразу после марша я успел выставить огневые засады, организовал связь, систему наблюдения расчетами БПЛА», – поделился Михаил Марцев.

Когда противник вышел к батальону, бойцы под командованием Марцева начали упорно отражать наступление. Подробнее о подвиге Героя и истории его детства читайте в репортаже «Татар-информа».