Михаил Дегтярёв: Россию на Играх БРИКС представят сильнейшие атлеты

Фото: скриншот с видео

Россию на Спортивных играх стран БРИКС представят самые сильные атлеты, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. По его словам, в столицу Татарстана уже прибыли спортсмены из более чем 40 стран, всего на соревнования заявились 97 государств.

«Открытие Игр БРИКС в Казани проходит в День России, я всех поздравляю. Сегодня встречался с нашими ребятами из сборной России, пожелал им успехов. У нас представлены сильнейшие атлеты. Будут и олимпийские чемпионы, и резерв будем обкатывать», – рассказал министр на пресс-конференции перед открытием турнира.

Дегтярёв напомнил, что в таком формате, где допускается участие взрослых атлетов и соревнования охватывают 27 дисциплин, игры проводятся впервые.

«Можно сказать, что мы опять задаем тон и приглашаем всех к сотрудничеству», – подчеркнул он.

Торжественное открытие международного события состоялось сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В официальной группе мероприятия во «ВКонтакте», на сайте игр и на телеканале ТНВ организована прямая трансляция. Ранее участников и гостей Игр БРИКС со сцены поприветствовал Раис Татарстана Рустам Минниханов.