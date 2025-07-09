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Политика 9 июля 2025 22:15

Михаил Богданов ушел с постов по собственному желанию из-за личных причин

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Уход Михаила Богданова с занимаемых должностей обусловлен исключительно личными обстоятельствами и произошел по его собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС.

Богданов сам подал заявление об увольнении в связи с возрастом. Он также уточнил, что причины ухода связаны лишь с личными факторами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Владимир Путин подписал указы, согласно которым Михаил Богданов был освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РФ и от обязанностей специального представителя Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки.

#кадровые изменения
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