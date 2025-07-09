Богданов покинул пост замглавы МИД и спецпредставителя по Ближнему Востоку

Михаил Богданов освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, а также от обязанностей специального представителя Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы подписал Президент России Владимир Путин. Они опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.

В тексте первого указа сообщается, что Богданов снят с должности замглавы МИД РФ. В документе уточняется, что решение вступает в силу с момента его подписания.

Вторым указом Богданов также освобожден от обязанностей спецпредставителя главы государства по Ближнему Востоку и странам Африки.