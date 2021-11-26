Михаил Афанасьев озвучил среднюю зарплату в Зеленодольском районе РТ

Среднемесячная заработная плата в Зеленодольском районе Татарстана составляет 36 862 рубля. В текущем году ее рост составил 8,6%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

Мэр Зеленодольска подчеркнул, что на 1 ноября уровень безработицы в муниципалитете вернулся к допандемийному периоду и составляет 0,7%. Безработными являются 558 человек. При этом в банке вакансий размещено 2670 предложений, то есть на одного безработного приходится пять рабочих мест.

«За восемь месяцев текущего года доля прибыльных предприятий составляет 67,6%, убыточных — 32,4%», — сказал Афанасьев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Зеленодольский завод имени Горького до конца года сдаст шесть кораблей.