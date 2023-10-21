Михаил Афанасьев: «Гибель мальчика под колесами – большая трагедия и наша общая боль»

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев после гибели ребенка под колесами автобуса сообщил, что в ближайшее время будет созвана комиссия по безопасности дорожного движения, которая тщательно изучит все детали случившейся трагедии. Об этом Михаил Афанасьев написал в своем Telеgram-канале.

Фото: Прокуратура РТ

«Сегодня в Зеленодольске произошел несчастный случай. В результате ДТП под колесами автобуса погиб 8-летний мальчик. Это большая трагедия и наша общая боль. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Всем службам даны необходимые поручения. Детали происшествия рассмотрим на комиссии по безопасности дорожного движения. После тщательного анализа данного происшествия будут приняты меры по недопущению подобных ситуаций впредь. Дело находится под моим личным контролем», – написал мэр Зеленодольска.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня в Зеленодольске 8-летний мальчик погиб под колесами автобуса. Ребенок внезапно выбежал на дорогу перед движущимся транспортом там, где переходить проезжую часть не разрешено. Водитель не успел среагировать и сбил его.

Михаил Афанасьев пообещал, что семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь. А также он обратился к жителям Зеленодольска с просьбой уделить больше внимания соблюдению ПДД их детьми.

«Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра, особенно вблизи проезжей части! Не игнорируйте ношение светоотражающих элементов на одежде и ранцах детей!» – добавил Михаил Афанасьев.