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Происшествия 21 октября 2023 18:35

В Зеленодольске автобус насмерть сбил мальчика

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В Зеленодольске автобус сбил ребенка. Эту информацию подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МВД России по РТ.

Фото: © прокуратура Татарстана

Сегодня вечером рядом с остановкой общественного транспорта «Телецентр» школьник пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

В результате его сбил автобус «Нефаз». Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Фото: © прокуратура Татарстана

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по предварительным данным погибшему мальчику было 8 лет.

Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.

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