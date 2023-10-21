В Зеленодольске автобус насмерть сбил мальчика

В Зеленодольске автобус сбил ребенка. Эту информацию подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МВД России по РТ.

Фото: © прокуратура Татарстана

Сегодня вечером рядом с остановкой общественного транспорта «Телецентр» школьник пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

В результате его сбил автобус «Нефаз». Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Фото: © прокуратура Татарстана

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по предварительным данным погибшему мальчику было 8 лет.

Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.