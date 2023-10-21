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В Зеленодольске автобус насмерть сбил мальчика
В Зеленодольске автобус сбил ребенка. Эту информацию подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МВД России по РТ.
Сегодня вечером рядом с остановкой общественного транспорта «Телецентр» школьник пытался перебежать дорогу в неположенном месте.
В результате его сбил автобус «Нефаз». Мальчик от полученных травм скончался на месте.
Как сообщили в прокуратуре Татарстана, по предварительным данным погибшему мальчику было 8 лет.
Прокуратура организовала проверку по факту трагедии.
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