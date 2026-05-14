Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

Сегодня на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви объявили о назначении Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла игуменом Казанского Богородицкого монастыря.

Сегодня же на заседании Священного Синода объявили о том, что игумена Марка Виленского освободили от должности наместника Казанского Богородицкого монастыря Казани и назначили на должность игумена Раифского Богородицкого мужского монастыря.

«Принимая во внимание необходимость ведения и контроля ремонтно-реставрационных работ по воссозданию исторического облика Казанской Богородицкой обители, а также кураторства образовательных проектов Казанской епархии ввиду предполагающегося размещения Казанской духовной семинарии на территории упомянутой обители, назначить Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла игуменом Казанского Богородицкого монастыря Казани», – говорится в журнале Священного Синода.