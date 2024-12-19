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Митрополит Татарстанский Кирилл совершил Богослужение у мощей Николая Чудотворца в Италии
Накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел всенощное бдение в Свято-Николаевском патриаршем подворье в итальянском городе Бари. Об этом сообщается на сайте митрополии Татарстана.
В богослужении принял участие патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор.
Утром того же дня владыка возглавил службу в крипте Базилики Святого Димитрия, где находятся мощи святого. Вместе с ним молились паломники со всего мира.
«Сердечно приветствую всех, кто прибыл сюда, чтобы помолиться у мощей святителя Николая. Хотел бы пожелать, чтобы в этой святости растворились все печали, скорби, переживания, которые тяготят нашу душу. Все мы переживаем за то, что происходит в мире, в нашей стране, в наших семьях, в наших душах», – обратился владыка к верующим после Литургии.
Сегодня, 19 декабря, православные вспоминают Николая Чудотворца. Это один из самых известных святых во всем мире, но особенно чтят его в России.
Николай Мирликийский жил в III–IV веках. Он родился в городе Патаре Ликийской области, на южном побережье Малоазийского полуострова. Он оставил свой след в истории благодаря добрым делам, тайной помощи бедным и раздаче своего имущества. Николай Угодник был возведён в сан архиепископа и всю свою жизнь посвятил служению Господу.
В 1087 году, через несколько столетий после смерти святого, его мощи были перевезены в итальянский город Бари. Специально для хранения мощей была построена базилика, которая до сих пор является местом их пребывания.
Перенесение мощей состоялось 22 мая, и именно в этот день проводятся особые службы в память о святом Николае. 19 декабря – день, когда чудотворец скончался. На тот момент ему было 65 лет – возраст, который в то время считался весьма преклонным.
В дни почитания святого праздничные богослужения проходят во многих православных церквях. Ему молятся путешественники, сироты и узники, ведь при жизни он всегда приходил им на помощь.
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