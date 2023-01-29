Митрополит Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Марата Садыкова. Об этом сообщается на официальном сайте Татарстанской митрополии.

«Марат Наилевич был прекрасным человеком, истинным профессионалом своего дела, авторитетным руководителем и талантливым врачом, искренне преданным столь непростому, но жизненно важному для каждого человека делу», – говорится в сообщении.

Митрополит Кирилл рассказал, что лично знал Марата Наилевича, отмечая его жизнелюбие, активную позицию в жизни и готовность всегда прибыть на помощь. Он выразил благодарность и признательность Марату Наилевичу за усердный труд и плодотворное сотрудничество, сложившееся между Татарстанской митрополией и Минздравом РТ.

«Выражая глубокие соболезнования, молю Милосердного Господа об укреплении сил и утешении родных и близких, которые ныне переживают тяжёлую утрату», – написал митрополит Кирилл.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь на воскресенье на 54-м году из жизни ушел заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук и министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.