Митрополит Кирилл возглавил Крещенское Богослужение в Богоявленском соборе на Баумана

Сегодня в Богоявленском соборе по улице Баумана в Казани митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в праздник Крещения Господня возглавил праздничное Богослужение.

После Литургии владыка совершит великое освящение воды. Отметим, что вода на Крещение освящается два раза – накануне, в Крещенский сочельник, и в сам праздник.

Затем на некоторых озерах и реках пройдет освящение Крещенских купелей. По народной традиции, в этот день проходят массовые купания.

В Казани иордани для купания обустроены на реке Волге около Никольского храма в поселке Красная Горка, на озере Верхний Кабан, рядом с кафе «Сокол». Окунуться в святую воду можно будет и в закрытых купелях при Спасо-Евдокиевском храме на улице Федосеевская и при храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в поселке Савиново.