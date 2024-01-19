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Митрополит Кирилл возглавил Крещенское Богослужение в Богоявленском соборе на Баумана
Сегодня в Богоявленском соборе по улице Баумана в Казани митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в праздник Крещения Господня возглавил праздничное Богослужение.
После Литургии владыка совершит великое освящение воды. Отметим, что вода на Крещение освящается два раза – накануне, в Крещенский сочельник, и в сам праздник.
Затем на некоторых озерах и реках пройдет освящение Крещенских купелей. По народной традиции, в этот день проходят массовые купания.
В Казани иордани для купания обустроены на реке Волге около Никольского храма в поселке Красная Горка, на озере Верхний Кабан, рядом с кафе «Сокол». Окунуться в святую воду можно будет и в закрытых купелях при Спасо-Евдокиевском храме на улице Федосеевская и при храме иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в поселке Савиново.
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