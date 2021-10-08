Митрополит Кирилл: Важно, что Президент РТ уделяет всем конфессиям большое внимание

В своем обращении Президент Татарстана Рустам Минниханов показал, что в республике относятся с любовью и большим вниманием к представителям всех конфессий. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«В своей речи Президент Татарстана упомянул и освящение Казанского Собора, и то, что в следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. Рустам Минниханов уделил внимание всему», – сказал он.

Также митрополит оценил введение в республике такого праздника, как День отца. По его словам, в году теперь будет еще один настоящий мужской день.

Указ об учреждении в стране Дня отца подписал Президент России Владимир Путин. Праздник будет ежегодно отмечаться в третье воскресенье октября, о чем сообщал «Татар-информ».