Митрополит Кирилл в хосписе «Наташа»: «Здесь люди очень нуждаются в поддержке»

Сегодня митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вместе с депутатом Госдумы Татьяной Ларионовой навестили пациентов казанского хосписа «Наташа». В рождественские дни они поздравили подопечных хосписа с праздником и вручили им подарки.

«Это место сделано с огромной любовью Владимиром Вавиловым и его помощниками. Здесь люди очень нуждаются в поддержке. Мы приходим сюда, чтобы они не чувствовали себя сиротами или обделенными», – отметил владыка Кирилл.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Митрополит выразил надежду, что их поддержка окажет положительное влияние на состояние пациентов хосписа.

«Надеемся, что наша человеческая поддержка и помощь свыше, которую дает Вседержитель, будет этим людям помогать, чтобы они жили здесь и чувствовали рядом близких людей», – рассказал правящий архиерей.

В свою очередь Татьяна Ларионова поблагодарила председателя Фонда имени Анжелы Вавиловой, Владимира Вавилова, за его работу.

«Благодарю Владимира Владимировича и его команду за преданность. Им трудно, тяжело, но они оказывают поддержку уже многие годы. Когда мы создавали первое здание хосписа, мы только учились: и благотворительным хосписам, и новым технологиям. Но самое главное, что было у Владимира Владимировича и его команды, – это бережное отношение к людям, которым нужна помощь», – отметила депутат.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Она также сообщила, что сегодня передаст пациентам хосписа икону святого Целителя Пантелеймона, к которому обращаются за помощью все страдающие от болезней.

В беседе с журналистом «Татар-информа» Татьяна Ларионова поделилась, что данный образ писали в течение полугода. Депутат заказала эту икону специально для хосписа, и, что символично, работу над иконой завершили как раз к Рождеству.

«Когда мы воссоздавали собор Казанской иконы Божией Матери, у нас была очень профессиональная команда, в том числе и иконописцев. Очень большой заказ выполняла профессиональная организация „Домострой”. Я обратилась именно к ним, зная, что они делают все с верой в Бога и с большой любовью», – рассказала она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По словам Владимира Вавилова, духовность как никогда востребована в медицине.

«Все-таки мы работаем как проводники: провожаем пациентов из одного мира в другой. Духовная поддержка для них очень важна. У нас в храме проходят и венчания, и крещения. Икона, которую нам передает Татьяна Петровна, будет творить чудеса для нас. Ведь когда икону пишут, мастера молятся перед каждым мазком. Когда люди болеют, первый, кому они ставят свечку, – это Пантелеймон. Они просят о у него здравия», – рассказал он.

Председатель Фонда поблагодарил гостей за внимание к хоспису и всех, кто его поддерживает.

Митрополит Кирилл вручил Владимиру Вавилову первый подарок – пряник ручной работы с росписью. К нему прилагалось пожелание.

«После службы один человек провел лотерею и мне попался рождественский пряник. Здесь написано „Неважно, насколько у вас большой дом, важно, сколько в нем счастья”. И я хочу подарить его вам», – сказал митрополит, вручая подарок.

После этого гости отправились в храм хосписа, освященный в честь святого Луки Крымского. По дороге их встретили участники хора, исполнявшие традиционные колядочные песни, соответствующие духу Святок.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В самом храме гостей вновь ожидал сюрприз: детские и взрослые коллективы исполнили рождественские песни. Затем последовали поздравления для всех присутствующих — пациентов, персонала хосписа и сестер милосердия, трудящихся здесь.

«Мы сегодня пришли, чтобы исполнить долг и выразить вам свою любовь. Хочу поблагодарить Татьяну Петровну за подарок храму – образ святого Пантелеймона, потому что помощь свыше всегда нужна на земле. У нас есть руки и ноги, есть силы, но они всегда должны быть чем-то подогреты, эта божественная сила должна каждому сопутствовать», – отметил митрополит. От своего имени владыка передал хоспису сладкий подарок – пряничный храм.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Постоялица хосписа Нина Зубрилина поделилась, что визит почетных гостей сделал этот день по-настоящему особенным и праздничным для нее.

«С детства всегда старались отмечать Рождество. Я очень рада, даже до слез. Когда дети запели, так радостно стало на душе. У меня настроение поднялось сразу. Я здесь уже полгода, мне тут очень нравится, отношение очень хорошее», – поделилась она.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Завершая праздник, митрополит Кирилл раздал всем рождественские открытки. Вслед за ним участники детского хора тоже раздали подарки, созданные своими руками.