Митрополит Кирилл: «В Рождество Бог становится человеком, чтобы человек обожествился»

Главная служба Рождества Христова сегодня состоялась в соборе Казанской иконы Божией Матери. Сюда сегодня пришли сотни верующих. Каждый молился и о своем, и о том, что объединяет всех в этот чудесный праздник, – о мире на всей земле, надежде на спасение души и любви. На главном республиканском богослужении побывал и «Татар-информ».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чудо будет тогда, когда мы откроем глаза, посмотрим на мир и поймем, как нам радостно»

Великий светлый праздник явления в наш мир Спасителя Иисуса Христа объединил несколько сотен верующих за ночным богослужением в Казанском соборе. Возглавил литургию митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Задолго до начала службы к храму начали подходить верующие, чтобы успеть исповедаться перед праздничной литургией. Встречал православных праздничный вертеп – в рождественскую ночь по традиции у храмов устанавливают композицию, изображающую пещеру, в которой родился Иисус Христос. Рядом еще один неотъемлемый атрибут праздника – рождественская ель со звездой на макушке. Как сказано в Священном Писании, когда родился Спаситель, на небе зажглась Вифлеемская звезда, которая привела волхвов к пещере с младенцем Иисусом.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

До начала Рождественского богослужения митрополит Кирилл пообщался с журналистами.

«Этот праздник в нашей предыдущей – советской истории был связан с Новым годом. Раньше люди любили Рождество, потом стали праздновать Новый год и также полюбили его. И на сегодня Рождество Христово для многих остается самым любимым праздником, мирным и не политизированным, каким-то родным, домашним. Для нас это праздник явления Христа Спасителя, который пришел, чтобы вернуть мир, вернуть рай, из которого когда-то человек по своей глупости сбежал», – рассказал владыка.

Митрополит отметил, что Рождество Христово – это праздник, который объединяет всех, поэтому многие семьи сегодня празднуют этот день и считают его семейным праздником, как и Новый год.

«Волхвы увидели Вифлеемскую звезду и, следуя за ней, пришли из разных стран к только что родившемуся Богомладенцу Иисусу Христу. Неужели эту звезду больше никто не видел? И вот получается – мы очень часто ищем какое-то счастье, не знаем, где его найти, а это счастье – оно рядом с нами. Нужно только посмотреть вокруг себя. Слава Богу, что мы сегодня живем, ходим по своей родной земле, благодарим Бога, что у нас есть близкие, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Мы смотрим вдаль с уверенностью, с надеждой на Божию поддержку и на его божественную любовь», – объяснил глава Татарстанской митрополии.

Рождество – это праздник воплощения любви среди нас, подчеркнул он.

«Бог есть любовь. Бог сегодня становится человеком, чтобы человек обожествился, чтобы человек вернулся в отческий дом, в рай небесный», – добавил владыка.

Он подчеркнул, что загадывание желаний, как в Новый год, в Рождество не принято.

«Мы должны понимать, что если нас что-то не устраивает в этой жизни, мы должны заглянуть в глубину своей души. Чудо будет тогда, когда мы вдруг откроем глаза, посмотрим на мир и поймем, как нам радостно», – улыбнулся митрополит.

В завершение митрополит Кирилл передал свои поздравления верующим.

«Желаю всем того, о чем сегодня воспели ангелы: “Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!” Чтобы милость Божия никогда от нас с вами не отходила, чтобы, как мы ни пытались по своей слабости уйти от божественной любви, она поглощала нас с вами и давала силы и возможность жить на этом свете, трудиться во славу Божию, видеть над собой чистое небо. Чтобы тот мир, о котором сегодня все молятся, наступил и наши близкие вернулись живыми и здоровыми», – отметил владыка.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я счастлива, что владыка благословил его, – теперь я уверена, что он вернется»

Пользуясь случаем, к владыке после его общения с прессой подошла женщина и попросила записать видеообращение для ее внука, который находится в зоне проведения спецоперации. Правящий архиерей не мешкая произнес:

«Материнская любовь и любовь ваших близких выведет вас из любого самого сложного состояния. Желаю, чтобы ангел Господень вас хранил и вы всегда чувствовали божественную руку поддержки. Возвращайтесь!» – обратился он на видео к бойцу.

Женщина рассказала, что внуку 22 года, он ушел на фронт в сентябре, подписал контракт, служит штурмовиком. Сейчас находится на Покровском направлении.

«Он в самом пекле. Слава Богу, выходит на связь, когда может. А когда не может – молимся. Сложно говорить. Я счастлива, что владыка отправил ему благословение, – теперь я уверена, что он вернется, что все будет хорошо», – сказала Гузель Гилязова.

На вопрос о том, почему он принял решение подписать контракт, она ответила: «Мотивы бывают разные. Он – патриот до мозга костей. Кто-то идет за друзей, кто-то – потому что надо Родину защищать, а кто-то потому, что так надо».

Рядом с ней стояла дочь, Вера Питегова, которая не могла ни слова произнести из-за то и дело накатывающих слез. Дочь и мать разных вероисповеданий, но обе в эту Рождественскую ночь пришли к храму в поисках благословения митрополита и надежды на спасение близкого им человека.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Подруги Алена и Екатерина выросли в разных семьях: одна в очень религиозной семье, другая – в семье, где в храме бывают не часто. Обе решили прийти сегодня на Рождественскую службу.

«Мы не каждый год приходим на службу в Рождество, но, видимо, так было Богу угодно, что мы здесь. Это один из самых главных праздников для нас, он намного больше значит, чем Новый год. Моя семья сейчас в другом городе, но они тоже на службу пойдут. Мы в разных городах, но вместе в молитве. У Екатерины никто сегодня из семьи на службу не пошел, но она за всех помолится», – рассказала Алена.

Олег Малахов бывает на Рождество в храме каждый год, сегодня он пришел с супругой.

«Этот праздник напоминает нам о том, что на землю пришел Спаситель и мы должны быть ему благодарны за то, что он представил миру, людям новое учение. Учение о том, что нужно искать спасения души, нужно верить в добро, – все мы знаем заповеди и соответствующие молитвы. Этот праздник в первую очередь призван объединять людей под символом веры, стремлением к лучшему, светлыми мыслями», – рассказал мужчина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Праздновать Рождество будут до Крещенского сочельника – эти дни называют Святками»

Вот-вот должна была начаться литургия, собор уже был полон людей: пришли верующие с семьями, маленькими детьми и с друзьями. Все ждали, когда зазвучит молитва. За 15 минут до полуночи началось чтение Часов, а вскоре и само богослужение. Обстановка царила торжественная: украшенный хвойными деревьями и живыми цветами храм наполнился пением архиерейских хоров. Верующие объединились в молитве и с особой радостью следили за происходящим у алтаря.

Праздновать Рождество будут до Крещенского сочельника – эти дни называют Святками. В народе принято в это время колядовать – петь рождественские песни, ходить к соседям, желать всем благополучия и веселиться. В храмах в это время совершаются особые, праздничные богослужения. Кто-то на святки устраивает гадания, однако православным это делать строго запрещено – это большой грех.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В праздник Крещения проходит большая праздничная служба, совершается Великий чин освящения воды, после которого по народной традиции люди окунаются в ледяную прорубь. Считается, что в этот день вся вода становится святой.