Митрополит Кирилл: «Татарстан – уникальный пример межрелигиозного мира и согласия»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Татарстан является уникальным примером уважительного отношения друг к другу людей разных религиозных мировоззрений, заявил Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на выездном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Малайзии. Заседание прошло накануне под председательством Раиса РТ Рустама Минниханова, сообщает пресс-служба республиканской митрополии.

«Веками сквозь общие беды и радости, потери и приобретения, испытания и победы ковались те межнациональные и межрелигиозные мир и согласие, которыми славится сегодня Россия. Особым и во многом уникальным примером такого мира и согласия является Республика Татарстан, в которой Господь благословил мне нести свое служение. Нашу Республику часто ставят в пример, и это вполне заслуженно. Мы благодарны Богу за то, что у нас веками в мире и взаимной любви — именно любви, а не только лишь „терпимости” — живут и работают бок о бок православные и мусульмане», – сказал владыка.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В пленарном заседании также приняли участие Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, руководитель издательства «Хузур» Духовного управления мусульман РТ Ришат хазрат Хамидуллин. На заседание прибыли лидеры мусульманских сообществ стран БРИКС, Азиатско-Тихоокеанского региона, профильные эксперты.

Заседание посетил Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Он провел рабочую встречу с Раисом Татарстана, где стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Проведение заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» в Малайзии имеет особый символический смысл. Именно здесь двадцать лет назад на заседании ОИС прозвучало заявление Президента РФ Владимира Путина о присоединении России к Организации «Исламская конференция» (ныне — Организация исламского сотрудничества) в качестве наблюдателя.