Митрополит Кирилл: Слова Президента о примере Татарстана созвучны с позицией Церкви

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отметил высказывание Владимира Путина во время прямой линии о межконфессиональном мире в Татарстане.

«Сегодня действительно можно с благодарностью сказать: в нашей стране и в нашей республике делается очень многое для поддержания межконфессионального мира. Наш Святейший Патриарх Кирилл не раз подчеркивал, что Церковь ни в один исторический период не жила так, как живет сегодня. Уровень взаимодействия между государством, традиционными религиями и обществом беспрецедентно высок», – отметил митрополит.

Предстоятель Русской Православной Церкви посещал Татарстан несколько раз и неоднократно называл республику одним из наиболее наглядных и положительных примеров мирного сосуществования и плодотворного сотрудничества православных и мусульман, обратил внимание глава Татарстанской митрополии.

«Такое признание Предстоятеля нашей Церкви свидетельствует о том, что и федеральная власть, и руководство региона уделяют этой теме серьезное внимание. Сегодняшние слова Президента России о Татарстане как о положительном примере полностью созвучны с позицией Церкви. Мы видим, что в республике созданы условия для уважительного диалога и сохранения духовного наследия всех традиционных конфессий», – сказал владыка.

Многостороннее сотрудничество между православным сообществом и мусульманской уммой республики стало примером для многих регионов России, на это сегодня также указал Президент России, добавил правящий архиерей.

«Регулярные встречи, совместные социальные проекты, участие духовных лидеров в общественной жизни – все это укрепляет атмосферу доверия и взаимопонимания. Можно сказать, что во многом мы выступаем как одно целое в защите общих духовно-нравственных ценностей», – подчеркнул митрополит.

Он обратил внимание на то, что сегодня перед нами стоит важная задача – воспитание молодежи.

«В современном мире, полном информационных соблазнов и радикальных идеологий, именно духовное просвещение и качественное религиозное образование становятся ключевым инструментом профилактики экстремизма и утверждения традиционных нравственных ориентиров. В этом направлении в Татарстане уже многое делается, но это как раз та сфера, где нельзя останавливаться: здесь требуется последовательная и долгосрочная работа», – заявил он.

Митрополит уверен, что одним из важных направлений этого сотрудничества является восстановление и сохранение святынь.

«По благословению Святейшего Патриарха и при поддержке властей Татарстана в лице Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова и первого Президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева в последние годы реализованы значимые проекты по восстановлению православных и исламских святынь. Возрождается комплекс исторических зданий Казанского Богородицкого монастыря. Мы помним участие Святейшего в закладке и освящении кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери, а сегодня видим, как возрождается древний храм и восстанавливаются монастырские корпуса. Второй важный проект – реставрация храма-памятника Нерукотворного Образа Спасителя на реке Казанке», – рассказал владыка.

Сегодня в России и в Татарстане сделано и делается очень многое для поддержания межконфессионального мира, и уровень взаимодействия можно оценить как высокий, подчеркнул глава Татарстанской митрополии.

«Но важно помнить, что мир и согласие – это ежедневный труд всех: власти, духовенства, общества. Поэтому наша общая задача – не только сохранять достигнутое, но и развивать сотрудничество, особенно в сфере работы с молодежью, духовного образования и совместной защиты традиционных ценностей», – заключил владыка Кирилл.