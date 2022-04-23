Митрополит Кирилл поздравил всех православных с Воскресением Христовым

Перед началом праздничного богослужения в Соборе Казанской иконы Божией матери митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил всех православных республики и страны в целом с Воскресением Христовым.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

«Всем, кто сегодня не спит, кто живет на нашей прекрасной земле хотелось бы пожелать настоящей Пасхальной радости. Эту радость у нас никто не отнимет. Присутствие воскресшего Господа в жизни даёт подлинную радость человеку, который ощущает себя человеком верующим», – сообщил владыка Татарстана.

После общения с журналистами митрополит направился ко входу в собор, где возглавил Пасхальное богослужение.

Несмотря на позднее время суток, внутри храма собрались сотни прихожан. За порядком на службе сегодня следят сотрудники полиции.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Соборе Казанской иконы Божией матери началось Пасхальное богослужение. После службы несколько автобусов подъедут к остановке «Центральный стадион», чтобы развести прихожан по домам.