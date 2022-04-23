В Соборе Казанской иконы Божией матери началось Пасхальное богослужение

В канун праздника Светлого Христова Воскресения в главном православном храме Татарстана – Соборе Казанской иконы Божией матери началось Пасхальное богослужение, которое возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

Сегодня в святую обитель на праздничную службу собрались сотни православных со всей республики. Само богослужение началось около одиннадцати часов вечера.

Фото: © Павел Климчак / «Татар-информ»

После службы будет организована спецподача общественного транспорта: в два часа ночи к остановке «Центральный стадион» подъедут пять автобусов, которые развезут прихожан по районам города. От площади Тысячелетия автобусы будут следовать до Дербышек в направлении Советского района, до Азино-1 (через Советскую площадь), до остановки «10-й микрорайон», в Ново-Савиновский и Авиастроительный районы, а также в Кировский район.