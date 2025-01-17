Митрополит Кирилл отслужил Рождественский молебен в храме при ДРКБ

В храме духовного комплекса «Тихий сад» в Детской Республиканской клинической больнице митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отслужил Рождественский молебен.

«Братья и сестры, с этими песнопениями мы опять вернулись в великий праздник Рождества Христова. У нас только наступил новый 2025 год от Рождества Христова с чем я всех вас сердечно поздравляю», – отметил владыка, приветствуя верующих.

Митрополит Кирилл приехал с еще одной важной миссией - от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла он вручил заместителю главного врача ДРКБ по медицинской части Алле Гумеровой орден Святой равноапостольной княгини Ольги. Он выразил большую благодарность от имени Патриарха и от себя лично за инициативу создания комплекса «Тихий сад» и содействие в строительстве храма иконы Божией Матери «Целительница».

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

В свою очередь Алла Гумерова поблагодарила митрополита за то, что несмотря на большую занятость, он всегда находит время приехать в ДРКБ, посетить больных и отслужить молебен.

На богослужение пришли врачи местной больницы, родители пациентов и жители окрестных домов, поскольку храм доступен для каждого. По окончании службы митрополит поинтересовался у руководства больницы, была ли установлена калитка, ведущая к жилым домам, и получил положительный ответ.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

«Помним, как строился храм в честь иконы Божьей матери „Целительница“ и помним первую службу. Надеемся, что служение отца Азата здесь будет благополезно для всех верующих православных людей, кто будет сюда приходить и молиться. С Божьей помощью, всем всего самого-самого доброго», – отметил владыка.

Владыка поговорил с родителями маленьких пациентов, которые проходят лечение в ДРКБ, дал им свои рекомендации и благословил всех собравшихся. Кроме того, верующим были вручены праздничные рождественские открытки, подготовленные митрополией.

Напомним, что духовный комплекс «Тихий сад», состоящий из мечети и православного храма, торжественно открыли на территории ДРКБ летом прошлого года – в день Республики. В церемонии открытия принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Мечеть и храм соединил мостик, так Комплекс стал символом единения двух религий.