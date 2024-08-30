В ДРКБ Рустам Минниханов открыл Духовный комплекс «Тихий сад»

Сегодня, в День Республики Татарстан, Раис Татарстана Рустам Минниханов открыл Духовный комплекс «Тихий сад». В церемонии открытия приняли участие Государственный советник РТ и Герой труда РФ Минтимер Шаймиев и Министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

«Сегодня три больших праздника: День нашей республики, день нашей столицы и открытие этого комплекса. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что пришли сюда. Когда нам сложно, мы обращаемся каждый к своему Богу. Строительство этого комплекса – это очень богоугодное дело. Важно чтобы родителей детей, в их непростой период жизни, могли прийти и помолиться здесь», — сказал Рустам Минниханов.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мероприятие прошло при участии духовенства республики Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла и Муфтия республики Камиля хазрата Самигуллина.

Строительство «Тихого сада» началось 1 июля 2023 года. Тогда состоялась церемония заложения капсулы «зерно веры» с обращением к будущим поколениям и детскими рисунками тех, кто многие месяцы провел в стенах ДРКБ, мужественно борясь с болезнью.

Комплекс представляет собой сад, в котором возвели мечеть и храм и соединили их мостом. Комплекс стал символом единства двух религий.

Детские коллективы специально к событию подготовили праздничную программу. Свидетелями значимого события стали врачи и маленькие пациенты ДРКБ вместе со своими родителями.